شكرا لقرائتكم خبر «صدارة» توفر الإمدادات لائتلاف سعودي ألماني في مجمع بلاسكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) أمس مع الائتلاف السعودي الألماني الذي يتكون من المجموعة السعودية للتطوير والابتكار (SADIG) وشركة (ILCO) الألمانية، اتفاقيات طويلة الأجل، توفر من خلالها صدارة المواد الكيماوية الخام للمرفق المستقبلي لتصنيع الكيماويات التابع لشركة (صادق-إلكو) في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية (بلاسكيم) في مدينة الجبيل الصناعية، وتأتي هذه الاتفاقية -التي تمتد لمدة 20 عاما- على إثر اتفاقية مبدئية تم توقيعها سابقا بين الشركتين.

ووقع الاتفاقيات الجديدة الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير، والعضو المنتدب للمجموعة السعودية للتطوير والابتكار (SADIG) المهندس أحمد العبيد، والمدير التنفيذي الفني في شركة (ILCO) الألمانية الدكتور كورفين فولكهولتس، وذلك في مجمع صدارة للأعمال في مدينة الجبيل الصناعية.

ووفقا لبنود الاتفاقيات سيتم تزويد المشروع الجديد الذي يقع في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية (بلاسكيم) بمادتي الإثيلين أوكسايد والبروبلين أوكسايد من مجمع صدارة عبر خطوط أنابيب تقوم صدارة بإنشائها حاليا، وستقوم الشركة باستخدام هذه المنتجات كلقيم خام لتصنيع مجموعة من الكيميائيات المتخصصة، وسيعزز هذا التوجه من القدرة على تصنيع سلع استهلاكية في مجالات عديدة بما فيها المنظفات، وتعويم المعادن، وسوائل تشغيل المعادن، ومواد التشحيم الصناعية، والمضافات البلاستيكية، والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى.