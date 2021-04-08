أرامكو تدشن مصنع الورد الطائفي لدعم الصناعات الصغيرة وتمكين المرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أرامكو السعودية مصنع الورد الطائفي (روزيار) بمحافظة الطائف، وهو أحد مشاريع أرامكو السعودية للمسؤولية الاجتماعية التي تعنى بدعم الصناعات الصغيرة وتمكين المرأة.

كما تم تدشين الموقع الالكتروني، الذي يعد منفذا مهما لبيع منتجات روزيار، والتي يتم إنتاجها عن طريق المصنع.

وقال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، نبيل النعيم «إن الشركة وعبر تاريخها الممتد لأكثر من 80 عاما، تؤمن بأن التنمية بمفهومها الشامل مسؤولية مشتركة، تقوم على تكاتف المجتمع بكل فئاته، حيث كان ومازال دورها بارزا في تجسيد قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية منذ نشأتها وحتى اليوم، واستشعارا منها للمسؤولية الملقاة على عاتقها لخدمة المجتمع والنهوض به عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والبرامج المجتمعية التي تنفذها لدعم الفئات المستهدفة من أصحاب الدخل المحدود، بحيث تؤهلهم من خلال هذه المبادرات وتمنحهم فرصا لدعم أنفسهم وعائلاتهم.

وأشار النعيم إلى أن أرامكو السعودية تعمل على الاستفادة من المقومات الطبيعية في مناطق المملكة المختلفة لإحداث تأثير إيجابي وملموس على حياة الأفراد ومجتمعاتهم، مبينا أن تدشين هذا المصنع يأتي امتدادا لسلسلة المبادرات المجتمعية التي تقدمها الشركة لتعزيز مفهوم المواطنة كإحدى قيمها الأساس، ومن هذه المبادرات، على سبيل المثال، مبادرة زراعة البن في منطقة جازان، وتربية النحل في منطقة الباحة، ودعم الصيادين في منطقة ينبع وبيش، ومركز قيطان للخياطة والتطريز في المنطقة الشرقية.

من جهته أوضح مدير قسم المواطنة بالوكالة في أرامكو السعودية، فهد الغامدي أن هذه أول انطلاقة للمعمل عبر متجره الالكتروني، فهو بمثابة السوق البديلة ويعد من أهم قنوات التسويق، كما أن هذا المشروع النسائي الذي انطلق بأيد سعودية يهدف لتمكين دور المرأة في المجتمع ومسؤولياتها الاجتماعية وفق الأهداف الوطنية الطموحة، وبالأخص تمكينها في المجال الصناعي وتطوير مهاراتها الانتاجية والقيادية في آن واحد.