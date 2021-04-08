شكرا لقرائتكم خبر عن 100 رقم مميز في المزاد العلني 106 لهيئة الطرق والمواصلات السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تطرح هيئة الطرق والمواصلات السبت 100 رقم مميز ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر (AA 66) و(I 70)، في مزادها العلني (106)، وسيُقامُ المزاد في فندق انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي الساعة 4:30 عصراً.

كذلك يمكن للراغبين في الاشتراك في هذا المزاد، التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول - ديرة، والبرشاء في دبي، كما تجدر الإشارة أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم بأن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 بع الظهر.

وفي إطار سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة، تؤكّد الهيئة للمشاركين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إقامة المزاد العلني بالتعاون مع إدارة الفندق، وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات، كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً هي رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق (دبي درايف).