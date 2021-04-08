شكرا لقرائتكم خبر عن الثورة الرقمية تعيد تشكيل الأسواق بشكل أسرع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لمجموعة المعارف، أن الثورة الرقمية لديها القدرة على إعادة تشكيل الأسواق بشكل أسرع من أي وقت مضى.

وقال في كلمته في يوم المعرفة الافتراضي الثاني الذي نظمته مجموعة المعارف تحت شعار «مواكبة الحاجة للمواهب الرقمية في المستقبل»، واستعرض آثار التحول الرقمي على المواهب والكفاءات اللازمة في المستقبل وأهمية دراسة وبحث ماهية الكفاءات المطلوبة لدعم جهود تخطيط القوى العاملة في المستقبل: في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة علينا أن نواصل البحث عن مواهب وكفاءات جديدة والاستفادة من مهارات الموظفين وإبداعاتهم وشغفهم.

وأشار إلى أن المتحدثين سلطوا الضوء على مدار يوم المعرفة الافتراضي على تأثير اقتصاد المواهب الجديد في العصر الرقمي وكيف يمكن جذب الأعمال الناجحة لتحول رقمي يشمل نماذج الأعمال والمنتجات أو الخدمات وسلاسل الإمدادات ويؤدي إلى تدفق إيرادات جديدة ومخرجات أعمال حقيقية. الثورة الرقمية لديها القدرة على إعادة تشكيل الأسواق بشكل أسرع.

من جانبها قالت الدكتورة مي ليث الطائي، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة، إن التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم تنعكس بشكل مباشر وبوتيرة متسارعة على الأعمال والوظائف. كما أن مفهوم الكفاءة في العمل يتبدل بالتوازي مع ازدياد المنافسة والمشهد المتغير في الأدوار الوظيفية.