شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بالأعمال الروسي: الإمارات الشريك الأهم لموسكو في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

احتفلت السفارة الروسية في الإمارات، الخميس، بالذكرى الـ 60 لرحلة أول رائد فضاء في العالم، الروسي «يوري جاجارين»، وهو أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض لمدة 89.1 دقيقة، وذلك في 12 إبريل عام 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية «فوستوك1» حيث دارت مرة واحدة حول الأرض وحلَّق على ارتفاع 327 كيلومتراً، وبلغت مدة المهمة من الإقلاع إلى الهبوط 108 دقائق.

وأكد يوري فيديكاس القائم بالأعمال في السفارة الروسية أن العلاقات الإماراتية - الروسية شهدت طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة الأخيرة بين قيادتين التي دفعت العلاقات إلى مزيد من التطور والقوة والمتانة، حيث أن الإمارات تعد الشريك الأهم لروسيا في المنطقة.

وأضاف يوري فيديكاس أن العلاقات بين البلدين حققت طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل الصداقة الخاصة بين صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الاتصالات مستمرة في ما يخص العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

من جانبه أشاد أناتولي كارسينكوف ممثل وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوزموس» في منطقة الخليج العربي بجهود الإمارات في مجال استكشاف الفضاء وكوكب المريخ، وهنَّأ الدولة بمناسبة نجاح وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول المريخ.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية بين وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوزموس» والإمارات حول مشاريع عدة سيتم الإعلان عنها فور اتفاق الجانبين.