شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة الإمارات تتصدر «التحدي الكبير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت جمعية كشافة الإمارات المراكز الأولى في المسابقة الإقليمية (التحدي الكبير) متصدرة المركز الأول على مستوى الوطن العربي في محاور (التنمية المستدامة والحوار من أجل السلام وتقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة).

وحازت الإمارات المركز الثاني والثالث في محور البيئة والمركز الثالث في محور الثقافة والتاريخ والتراث من بين 19 دولة كانت مشاركة بواقع 160 فريقاً من الدول العربية، فيما شاركت دولة الإمارات ب35 فريقاً بإجمالي 150 شاباً وفتاة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مشاركة نوعية لأصحاب الهمم من مختلف المراحل السنية من 12 إلى 30 سنة.

وفازت بالمركز الأول فرق مفوضية كشافة دبي عن محور الحوار من أجل السلام، ومفوضية كشافة الشارقة عن محور تقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة، أما مدرسة محمد بن حمد الشرقي ففازت عن محور التنمية المستدامة، وتقلد المركز الثاني فريق سفراء البيئة لمدرسة المجد النموذجية (بنين) ومدرسة واسط الثانوية (بنات) عن محور البيئة، وفازت بالمركز الثالث فرق مفوضية كشافة الفجيرة عن محور الثقافة والتراث والتاريخ، ومفوضية كشافة العين عن محور البيئة.

وأهدى الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس جمعية كشافة الإمارات هذا الإنجاز الذي حققته الكشافة إلى القيادة الرشيدة في الدولة، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل في الجمعية وضعت نصب عينيها توجيهات الحكومة بأن هدف الإمارات دائماً هو الرقم واحد.

من جانبه أوضح خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن هذا الفوز المستحق الذي حققته الفرق في المسابقة الإقليمية يأتي استمراراً لاستراتيجية الجمعية في تطوير منظومة العمل داخل الجمعية بالشكل الذي يحقق الاستدامة في الإنجاز.