شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف دبي تدشن مركبة رياضية كمستجيب أول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أحدث مركباتها الرياضية من نوع تويوتا سوبرا الرياضية لتنضم إلى 9 مركبات ضمن أسطول المركبات الرياضية التي تعمل كمستجيب أول للحالات الطارئة، لتقديم خدمات الإسعاف الأولية.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال حفل إطلاق مركبة المستجيب الأول الرياضية الجديدة على هامش معرض «كاستم شو الإمارات» التي ينظم في مركز دبي التجاري العالمي، إن المركبة تتسع لمسعف وفني الطب الطارئ، مشيراً إلى أن عدد مركبات الإسعاف الرياضية الفارهة 10 مركبات ضمن أسطول من مركبات الإسعاف المتخصصة التي تشمل مركبات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والإسعاف الوردي وغيرها من المركبات المتخصصة ضمن أسطول مركبات المؤسسة الذي يزيد على 200 مركبة فضلاً عن حافلة الإسعاف.