شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري الدرجة الثانية السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام الساعة الخامسة و50 دقيقة من مساء السبت، المباراة النهائية لمسابقة دوري الإمارات للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 بين فريقي سيتي وجلف هيروز.

وجاء تأهل فريق سيتي إلى النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة من 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مباريات مقابل تعادل واحد وخسارة وحيدة، وفي نصف النهائي فاز على فريق الموج «ثاني المجموعة الأولى» في مباراة الذهاب بنتيجة 2 – 1 بعدما تعادل الفريقان دون أهداف في مباراة الإياب.

وتأهل فريق جلف هيروز بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة من 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، فيما خسر 3 مباريات،وحقق فوزين كبيرين على فريق الهلال يونايتد «أول المجموعة الأولى» في الذهاب5 – 0، والإياب 4 – 0.

من جهة أخرى،عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعاً تنسيقياً بحضور ممثلي إدارة المسابقات وإدارة الإعلام والتسويق بالاتحاد ومسؤولي المباراة وممثلي الفريقين،حيث نوقشت كافة الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالمباراة، ومراجعة لائحة المسابقة.

الجدير بالذكر أن المباراة ستُنقل على الهواء مباشرة عبر كافة القنوات الرياضية.