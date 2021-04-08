شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال "سمو العقارية" بمبلغ 125 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة سمو العقارية زيادة رأس مالها بمبلغ 125مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 25 مليون سهم إلى 37.5 مليون سهم، وذلك بتحويل جزء من والأرباح المبقاة إلى رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 125 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 25 مليون سهم إلى 37.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 12.5 مليون سهم.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 71.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى أن الشركة كان لديها عقد تنفيذ اعمال تطوير متكاملة (إدارة وتنفيذ) وتقابله وجود تكاليف مباشرة لهذا العقد وقد تم الانتهاء من انجاز هذا العقد في 2019، مما انعكس كذلك على انخفاض تكاليف الإيرادات بنفس القدر ومن ثم لم يتأثر مجمل ربح الشركة بنفس القدر حيث انخفض بنحو 5,1% فقط ( كما هو واضح ) إضافة الى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية للشركة بنسبة 11% وتكاليف التمويل للشركة بنسبة 34% نتيجة لسدادها جزء من القروض القائمة وانخفاض سعر السيبور خلال 2020.