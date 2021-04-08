شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الكيميائية السعودية" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 42.2 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 42.160 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 50 هللة لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

هذا وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

ويُذكر أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، من أجل مواصلة الشركة استكمال بناء وتمويل مشاريعها القائمة والمستقبلية وفقاً لاستراتيجيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 74 مليون ريال خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 33 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائيه وقطاع المتفجرات المدنيه وانخفاض مخصص الذمم المدينه التجاريه و تكاليف التمويل.