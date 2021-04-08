شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الوطنية للتعليم تتراجع 66% بالربع الثاني لانخفاض الإيرادات الاستثمارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 66% خلال الربع الثاني المنتهي في 28 فبراير 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.4 مليون ريال في الربع المُقابل من عام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 6.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي 28 فبراير 2021 إلى انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للعام الدراسي 2020-2021.

وتراجعت الإيرادات إلى 42.8 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 54.4 مليون ريال في الربع المُقابل من عام 2020.

وعى صعيد الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير 2021، حققت صافي أرباح 8.4 4.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.8 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 11.6 مليون ريال في الربع المُقابل من عام 2019.