شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارية" تُعلن إتمام 94%من أعمال البناء لمشروع الضاحية السكني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن إتمام ما نسبتة 94% من أعمال البناء لمشروع الضاحية السكني، بالإضافة إلى توقيع عقود بيع للوحدات السكنية بنسبة 54%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه قد تم البدء في إجراءات تسليم الوحدات السكنية من المرحلة الأولى وإطلاق بيع المرحلة الثانية للمشروع، علماً بأنه سيتم تسليم الوحدات المباعة بتاريخ 30 أبريل الجاري.

يُذكر أن الشركة وقعت، في نوفمبر 2020، عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية لمشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 140.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 186.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى زيادة المبيعات بنسبة 47.9% إلى 499.9 مليون ريال، مُقابل مبيعات بلغت 338 مليون ريال خلال 2019.