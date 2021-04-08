شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع رغم تراجع ثقة الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الخميس امام أغلب العملات الرئيسية في ظل ضعف العملة الأمريكية، وذلك رغم صدور بيانات اقتضادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر ثقة الشركات في نيوزلندا انخفض بنسبة 8.4% خلال شهر فبراير/شباط بعد تراجع بنسبة 4.1% في يناير/كانون الثاني.



كانت بيانات أخرى قد أظهرت ارتفاع أسعار السلع في السوق النيوزلندي بنسبة 6.1% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 3.3% في فبراير/شباط.



هذا، وأعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخراً عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



يأتي ذلك في ظل الجهود العالمية المستمرة من أجل السيطرة على جائحة كورونا من خلال فرض قيود إغلاق بالتزامن مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7048، وسجل أعلى سعر عند 0.7060 في حين سجل أقل سعر عند 0.7003.