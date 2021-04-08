شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع وسط انخفاض الدولار والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغوط عن كاهل المعادن والسلع، وذلك وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



يأتي هذا وسط تكثيف الدول والحكومات لجهودها من أجل السيطرة على فيروس كورونا بتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات للوقاية من المرض.



كما يسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي، سيتعافى الطلب على السلع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.07 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.09 دولار وأقل سعر عند 4.04 دولار.