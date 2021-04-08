شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في ظل استمرار التفاؤل إزاء الاقتصاد الأكبر في العالم، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد إلى 744 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 684 ألف طلب.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



كما يسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي، سيتعافى الطلب على السلع.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 33381 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 124 نقطة) إلى 13813 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4089 نقطة، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.