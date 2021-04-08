شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «العربية للطيران» تُقر عدم توزيع أرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

صادقت الجمعية العمومية لشركة «العربية للطيران» على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما أقرّت الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة لنفس الفترة.

ووافقت الجمعية أيضاً على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2020 أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المذكور.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يأتي أداء الشركة خلال عام 2020، على الرغم من التداعيات المتواصلة لجائحة كوفيد ـ 19، ليؤكد قوة نموذج الأعمال والخبرات المتميزة للفريق الإداري».

وأضاف آل ثاني: «على الرغم من التحديات المتواصلة التي ما زالت تواجه قطاع الطيران في عام 2021، نحن على ثقة بقدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي. وتواصل «العربية للطيران» تركيزها على اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية التي من شأنها المساهمة في تحسين هيكلية التكلفة للمجموعة، ومتابعة استئناف عملياتها تدريجياً حيثما أمكن».