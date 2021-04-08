شكرا لقرائتكم خبر عن أوصياء «إن إم سي» يسعون لموافقة الدائنين على إعادة هيكلة الشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قدّم الأوصياء المشتركون لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية الخميس، لجميع الدائنين الماليين، تحديثاً للتداول الحالي ولعملية إعادة الهيكلة، معلنين عن إطلاق عملية رسمية لتأمين تصويت دعم الدائنين لصالح إعادة هيكلة الشركة، بهدف تعزيز القيمة لجميع الدائنين.

ويستمر أداء الشركة القوي في عام 2021 مع زيادة عدد متلقي العلاج بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وارتفع إجمالي الإيرادات للعام الحالي حتى الآن في الإمارات وسلطنة عمان بنسبة 14%، بينما تتقدم الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 129%.

وتواصل «إن إم سي» دعم برنامج إطلاق اللقاح في الإمارات إذ قامت بتلقيح ما يصل إلى 130،000 شخص وإجراء ما يصل إلى 1.3 مليون مسحة PCR.

وأقر الأوصياء اقتراح صك ترتيبات الشركة («DOCA») بموجب نظام الإعسار في سوق أبوظبي العالمي لـ 35 كياناً ضمن «إن إم سي» تحت الوصاية. إذا صوت الدائنون لصالح صك ترتيبات الشركة، ما يساعد على الاستعادة الناجحة لهذه الأعمال والكيانات باعتبارها مخاوف مستمرة.

وسيتم تزويد الدائنين بمقترحات صك ترتيبات الشركة قبل الاجتماع الذي سيعقد في يونيو 2021 للقيام بتصويت رسمي. وسيتوجب على الدائنين أيضاً توضيح نيتهم ​بالتصويت قبل الاجتماع من خلال اتفاقية دعم التصويت، حيث سيكون الموعد النهائي لتسليم اتفاقية دعم التصويت 28 مايو 2021.

ويتخذ الأوصياء خطوات للاعتراف في المحاكم المحلية في الإمارات. كانت هذه العملية أحد الاعتبارات الرئيسية عندما تم اختيار إدارة سوق أبوظبي العالمي كوسيلة أمثل لإعادة الهيكلة.

وقال ريتشارد فليمنج، أحد الأوصياء المشتركين: «إن«إن إم سي» تثبت مدى قوة عملها. ما ينعكس على الأداء المتفوق لخطة العمل الأخيرة. إن إطلاق خطة إعادة الهيكلة وتأمين تصويت دعم الدائنين هما من الخطوات التالية في عملية إنقاذ 35 شركة من الشركات العاملة وتأمين الأعمال خارج الوصاية».