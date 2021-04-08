شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي للأسهم الأمريكية والأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع المؤشر «ستاندرد أند بورز» إلى ذروة قياسية الخميس، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، بعد يوم من تجديد مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهده بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى أن يترسخ التعافي الاقتصادي. وصعد المؤشر «داو جونز» 23.6 نقطة بما يعادل 0.07 في المئة ليفتح على 33469.89 نقطة، وتقدم «ستاندرد أند بورز» عشر نقاط أو 0.25 في المئة مسجلاً 4089.95 نقطة، في حين زاد المؤشر «ناسداك» 108 نقاط أو 0.79 في المئة إلى 13796.892 نقطة.

إعانة البطالة

من جهة أخرى زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن من المرجح أن الزيادة لا تعبر بدقة عن التحسن الفائق السرعة في أوضاع سوق العمل، إذ يعاود مزيد من قطاعات الاقتصاد النشاط إلى جانب بدء سريان حزمة التحفيز المالي. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 744 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل/ نيسان، مقارنة مع 728 ألفاً في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت (رويترز) آراءهم توقعوا 680 ألف طلب في أحدث أسبوع. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن أن الاقتصاد خلق 916 ألف وظيفة في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر. وزادت فرص العمل الشاغرة إلى قمة عامين في فبراير/ شباط. لكن نشاط التوظيف لا يزال يقل 8.4 مليون شخص عن ذروته في فبراير/ شباط 2020. واستعادت سوق العمل قوتها بعد ترنح في ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بفضل حزمة البيت الأبيض الضخمة للإنقاذ من الجائحة البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار وتسارع وتيرة التطعيم بلقاحات كوفيد-19، وهو ما يسمح باستئناف المزيد من أنشطة قطاع الخدمات.

الأسهم الأوروبية

بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة، الخميس بفضل تفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي عالمي مدفوع بالتحفيز بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، ليعزز المكاسب التي حققها هذا الأسبوع حين محا كافة الخسائر المدفوعة بجائحة فيروس كورونا.

وقادت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات وتجارة التجزئة المكاسب على المؤشر، لترتفع بما يتراوح بين 0.7% و1% في التعاملات المبكرة.

وكشف محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة الأربعاء أن مسؤولي مجلس الاحتياطي ما زال ينتابهم القلق بشأن المخاطر القائمة لجائحة فيروس كورونا وأنهم ملتزمون بتعزيز الاقتصاد لحين حدوث تعاف أكثر متانة.

وتجاهل المستثمرون بوجه عام إعلان عدة دول أوروبية قيودا على استخدام لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 لأصحاب الأعمار الأقل، بعد كشف صلته بحدوث جلطات نادرة في الدم. وارتفع سهم شركة صناعة الأدوية البريطانية 0.7%.

أسهم اليابان

وهبطت الأسهم اليابانية الخميس، إذ تعرضت لضغوط جراء ارتفاع في الإصابات المحلية بفيروس كورونا والإعادة المحتملة لقيود على النشاط الاقتصادي.

ونزل المؤشر نيكاي 0.07% إلى 29708.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79% إلى 1951.86 نقطة.

وقالت حاكمة طوكيو الخميس إنها ستطلب من الحكومة المركزية تبني إجراءات طوارئ في العاصمة لمكافحة زيادة مفاجئة في الإصابات بفيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة للفيروس.

كما من المنتظر أن تعلن مدينة أوساكا الواقعة في غرب البلاد حالة الطوارئ الطبية بعد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بها إلى مستوى قياسي، مما أثار حالة من القلق بين مسؤولي الصحة العامة.

وكانت الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 هي تاكيدا للأدوية الذي نزل 3.08% وتلاه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية متراجعا 2.51%.

وكان سهم ميتالز من بين الرابحين إذ ارتفع 4.85% بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي أن مجموعة تقودها باين كابيتال ظهرت كعارض شراء مفضل لحصة 53% من الشركة بقيمة نحو 7.3 مليار دولار.

ونزلت أسهم شركتها الأم هيتاشي 0.87%.

وتراجع سهم توشيبا 0.44% بعد يوم من تلقي الشركة عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز لتحويلها إلى شركة خاصة. وبلغت الأسهم أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات الأربعاء. (رويترز)