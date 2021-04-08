شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على سبعة كيانات صينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أضافت وزارة التجارة الأمريكية سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات، لأن واشنطن تعتبرها تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان الخميس، إن هذه العقوبات هدفها «منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية، لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري»، وبموجب العقوبات، لن تتمكن هذه الشركات بعد الآن من إقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأمريكية.