شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير قطاعات البنية التحتية في «الوسطى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت إدارة المنطقة الوسطى في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع وزارة الطاقة والبنيه التحتية، التنسيق لتطوير خطط مستقبلية للارتقاء بقطاعات البنية التحتية خاصة في مجالات الطاقة والمياه والخدمات في المناطق المختلفة لمدن المنطقة الوسطى، والمرونة في التعامل مع المتغيرات، والتعامل مع التحديات باستخدام الأدوات الابتكارية والتحول الرقمي والحلول المستقبلية، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إدارة المنطقة الوسطى في البطائح بحضور المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى في الهيئة، ومنيرة عبد الكريم أحمد، مدير المنطقة الجنوبية في وزارة الطاقة والبنية التحتية وشارك في الاجتماع المهندس أحمد يوسف النقبي من إدارة المنطقة الوسطى وعبد الرحمن علي من الوزارة.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى، أن الهيئة تعمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة في كافة المناطق وتحرص على تعزيز تكاملية العمل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات المصاحبة للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

واستعرض خلال الاجتماع محاور خطة التطوير الطموحة في المنطقة الوسطى التي تتضمن عدداً من المشاريع والأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع منافشة منظومة إنارة الشوارع التي تشرف عليها الهيئة في المنطقة الوسطى والتي تصل إلى عدد 17000 عمود إنارة وما يصل إلى 32000 كشاف وإعداد خطة شاملة لتطوير جميع الكشافات الى موفرة للطاقة بنظام LED لتوفير الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتطوير مشروعات البنية التحتية للطرقو توزيع مسؤوليات الوزارة على خمس بلديات لتقوم على إشراف ومتابعة المناطق التابعة لها وتطويرها وفق منظومة متكاملة.

ومن جانبها أشادت منيرة عبد الكريم أحمد، مدير المنطقة الجنوبية في وزارة الطاقة والبنية التحتية بجهود إدارة المنطقة الوسطى في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وحرصها على تطوير جميع الخدمات والتعاون الفعال مع كافة الجهات.