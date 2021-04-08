شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات البرلمان العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة واللجان الفرعية للبرلمان العربي، التي عقدت الخميس، في القاهرة، وتستمر ثلاثة أيام تحضيراً للجلسة الرابعة للبرلمان المقرر عقدها غداً السبت.

ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة الإماراتية في البرلمان العربي: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، نائب رئيس البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائبة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ناقشت خلال اجتماعها، التطورات الخاصة ببعض قضايا العمل العربي المشترك وعلى رأسها الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق والصومال، مشيراً إلى أن اللجنة بحثت أيضاً، الإطار العام لتقرير البرلمان العربي حول التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.

وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع لجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية في مجلس النواب بمصر، بهدف تعزيز وتفعيل العلاقات مع نظيراتها من اللجان في المجالس والبرلمانات العربية.

بدوره قال أحمد بوشهاب السويدي إنه قدم خلال اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قانون استرشادياً حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كمسودة أولية، ومن المقرر مناقشته وإقراره خلال اجتماع اللجنة المقبل.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً عدداً من الموضوعات الأخرى، منها معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية العربية وسبل معالجتها، وتطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي.

من جهتها ذكرت ناعمة الشرهان أنه من ضمن أبرز الموضوعات التي تناولتها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مستجدات العمل الخاصة بإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والتي تعكف اللجنة على إعدادها وبحثها منذ مدة.

وأضافت الشرهان أن اللجنة بحثت أيضاً قضايا مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، وتأثير وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي في الأسرة العربية.

وتابعت أن اللجنة استعرضت أيضاً التحديات التي تواجه الدول العربية في ظل تفشي فيروس كورونا، وكيفية التغلب على آثار الجائحة وتداعياتها. من جهتها أوضحت شذى النقبي أن لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان واللجان الفرعية المنبثقة عنها، ناقشت الحملات الممنهجة التي تتم بهدف التدخل في الشؤون العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الحملات من خلال عقد لقاءات ثنائية مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وعقد ورش عمل معها لطرح وجهة النظر العربية.

وأكدت النقبي الدور المهم الذي سيلعبه المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي في هذا الشأن، ومواجهة تلك الحملات. وقالت إن البرلمان العربي ارتأى من هذا المنطلق، تخصيص جلسته المقبلة لقضايا حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الجهود العربية المبذولة لدعم حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. (وام)