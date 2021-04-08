شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات مصيرية في دوري الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقام مباريات الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الأولى في السادسة إلا عشر دقائق من مساء الجمعة، ويخوض العروبة المتصدر والإمارات الثاني تحديين مثيرين أمام مصفوت والتعاون، بينما ستكون مباراة البطائح ودبا الفجيرة مصيرية للطرفين، ويلعب مسافي مع الحمرية، بينما يستضيف الذيد فريق العربي.

يسعى العروبة المتصدر (37 نقطة) إلى الاقتراب أكثر من دوري الخليج العربي بالفوز على مصفوت صاحب الأرض ويعتبر الوصول إلى 40 نقطة هدف الضيوف، وفي حالة كسب العروبة اللقاء وخسر البطائح أمام دبا فسيدخل الفريق مباراته معه في الجولة الأخيرة بأكثرمن فرصتين بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبله مع الذيد وقد يعلن صعوده رسمياً في حال تعادل أو خسر البطائح في الجولة المقبلة أمام العربي.

وبدوره، يستهدف مصفوت الفوز من أجل إنهاء الدوري في مركز جيد خاصة أن الفريق تبقت له 4 مباريات، حيث سيلعب مع العروبة والحمرية ودبا الفجيرة والإمارات وله 16 نقطة في المركز التاسع.

وفي شعم، يحل الإمارات الوصيف (36 نقطة) ضيفاً على التعاون في مباراة يتطلع من خلالها الضيوف إلى الانتصار على أمل استعادة الصدارة حال خسارة أو تعادل العروبة، وللتعاون 19 نقطة في المركز الثامن، واللقاء طريق لاتجاه واحد بالنسبة للصقور الطامح للصعود أما التعاون فهو يرغب في التقدم إلى مركز أفضل وبلوغ النقطة 22.

موقعة حاسمة

تحدد مباراة البطائح (الثالث 34 نقطة) وضيفه دبا الفجيرة مصير الطرفين والمضيف بدرجة أكبر باعتبار أن فرصة دبا ضعيفة جداً في الصعود، بينما يبدو وضع البطائح أفضل لكنه لا يقارن بوضع فريقي الإمارات والعروبة.

ويدرك المدرب عبد الله مسفر وأبناؤه أن أي نتيجة سوى الفوز ستوقف أحلام البطائح في الصعود ولذلك سيرمي الفريق بكل أوراقه مع إيجاد المعادلة التي تتيح له التسجيل ومنع المنافس من فعل المثل بالمقابل وهي مهمة صعبة لكن الفريق نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في كل المباريات التي قاده فيها مسفر حتى الآن.

أما دبا الفجيرة فهو يتمسك بأمل ضعيف قد تعززه المباراة حال الفوز وقد تنتهي أحلامه بالمقابل في حالة خسارته، وله 28 نقطة في المركز الرابع.

ويستقبل الذيد فريق العربي في مباراة يخوضها المضيف لتحقيق أول انتصار وهو يملك نقطتين في المركز الأخير وللعربي 25 نقطة في المركز الخامس، كما يدخل مسافي والحمرية مباراتهما بهدف تحسين الترتيب أيضاً، وللأول 15 نقطة في المركز العاشر وللثاني 22 في المركز السابع.

وقال جمعة العبدولي مدير دبا الفجيرة إن النواخذة سيخوضون لقاء اليوم وكل مبارياتهم المتبقية من أجل الفوز وذكر أن فريقه فقد فرصة المنافسة لكنه سيعمل على الانتصار في كل جولة، واعتبر أن الحديث عن الموسم المقبل لا معنى له حالياً، مشيراً إلى أن الفريق أمامه مباريات يجب أن ينتصر فيها ويحسن ترتيبه وبعد نهاية الدوري ومعرفة نتائجه سيكون لكل حادث حديث.

وقال عادل صقر لاعب البطائح إن فريقه يدرك صعوبة وأهمية اللقاء أمام دبا، مؤكداً رغبة فريقه في تحقيق الفوز وأوضح: لا نتحدث عن صعود حالياً، الحديث فقط عن مباراة دبا التي تعتبر مصيرية لنا وتركيزنا كله منصب عليها.

وذكر عارف شلنك مدرب فريق التعاون أن الأزرق يتطلع إلى الفوز على الإمارات والاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة التي حققها في الموسم الحالي، وذكر أن لقاء الإمارات صعب وأمام فريق قوي ومرشح للصعود لكنهم سيخوضون اللقاء بتركيز كبير ورغبة أكبر في الفوز.

وأكد طارق الحضيري مدرب فريق مصفوت جاهزية القناصة لمباراة العروبة، وذكر أن ردهم سيكون في الملعب على من يقول إن مهمة العروبة سهلة، وأفاد بأن العروبة تعادل أمامهم في بطولة الكأس في الدقائق الأخيرة وفاز عليهم في الدوري عن طريق ركلة جزاء وكرة ثابتة وكان فريقه الطرف الافضل في اللقاء.

واوضح: نلعب من أجل الميثاق الرياضي وسنعمل للفوز كما نفعل دائماً، ليست لدينا مصلحة ولا يهمنا من يصعد، يهمنا فريقنا وتحقيق هدفنا المتمثل في إنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن والفريق تبقت له 4 مباريات ما يعني أن فرصة الحصول على نقاط جيدة متاحة.