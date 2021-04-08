شكرا لقرائتكم خبر عن هولكنبرغ ينضمّ إلى أستون مارتن كسائق احتياط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق أستون مارتن «للفورمولا واحد» الخميس، تعاقده مع الألماني نيكو هولكنبرغ كسائق احتياط وتطوير، بعد عام من خسارة الأخير لمقعده الأساسي في البطولة العالمية إثر رحيله عن رينو نهاية عام 2019.

وستضاف هذه المهام إلى الدور الآخر لهولكنبرغ كسائق احتياط غير رسمي لمرسيدس هذا العام، حيث بإمكان الحظيرة الألمانية الاعتماد على مواطنها حين يضطر سائقا التجارب لديها البلجيكي ستوفيل فاندورن والهولندي نيك دو فريز الالتزام ببطولة العالم لسباقات فورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة في المئة لصالح فريق مرسيدس إي.

وشارك هولكنبرغ في 176 جائزة كبرى، منها 3 سباقات العام الماضي بألوان فريق رايسينغ بوينت أستون مارتن حالياً بعدما حلّ بدلاً من المكسيكي سيرخيو «تشيكو» بيريس(سائق ريد بول الحالي وسائق الفريق الحالي الكندي لانس سترول لإصابتهما بفيروس كورونا.

وحلّ هولكنبرغ سابعاً على حلبة سليفرستون البريطانية، وثامناً في هنغارورينغ المجرية.

وبرز ابن الـ 33 عاماً على الحلبات بفضل سرعته، رغم عدم تمكنه من الفوز بأي جائزة كبرى، واحتل في عام 2018 المركز السابع في الترتيب العام النهائي للسائقين كأفضل نتيجة له.

وقال هولكنبرغ عن مواطنه بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل المنتقل حديثاً إلى الفريق قادماً من فيراري وسترول: آمل أن يتمتع سيباستيان فيتل ولانس سترول بموسم من دون توقف، ولكن الفريق يدرك جيداً قدرته على الاعتماد عليّ للقيام عمل جيد.

وأضاف: من الرائع الحصول على هذا العقد، كما من الرائع المساعدة في تطوير الفريق خلال الموسم.

في المقابل، عبّر الرئيس التنفيذي الروماني - الأمريكي أوتمار شافناور عن سروره لإعادة هولكنبرغ إلى «الفورمولا واحد»، وقال: «في هذه اللحظات الصعبة، الحاجة لوجود سائق احتياطي قادر وصاحب خبرة أمر مهم جداً».