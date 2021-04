شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الخميس 8 أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 8 أبريل 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة من بينها "إيتيدا" تطلق منتدى لتشبيك الشركات الناشئة مع المستثمرين وصناديق رأسمال المخاطر، إقامة أول معرض مصرى للمنتجات الغذائية بأوغندا خلال شهر يونيو المقبل

انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، وذلك عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة "The Next Web"، إحدى شركات صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية وفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتابعة لوزارة الاتصالات.

وتأهل للمؤتمر 25 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة، تم اختيارها بعناية من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لإتاحة الفرصة لهم لطرح أفكارهم ومشروعاتهم واستعراض حلولهم المبتكرة أمام 10 من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

البريد يطلق خدمة "UGOTBOX"باستخدام أحدث النظم والتطبيقات العالمية

أطلق البريد المصرى خدمة "UGOTBOX" بالاعتماد علي الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات نمو سوق التجارة الالكترونية في مصر وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان خدمة "UGOTBOX" تُتيح للعملاء الحصول على عنوان داخل الولايات المتحدة الامريكية عند التسجيل مجاناً على موقع ugotbox.com ليتمكن العميل من تجميع أوامر الشراء من متاجر الولايات المتحدة بالاضافة إلي توفير مساحة تخزين مجانية لمدة 30 يوما تمكن فريق العمل من ضم جميع الشحنات في شحنة واحدة عند طلب الشحن إلى مصر مما يقلل تكاليف الشحن الدولي و يقدم خدمة متميزة للحصول علي ثقة العملاء.

إقامة أول معرض مصرى للمنتجات الغذائية بأوغندا خلال شهر يونيو المقبل

نظم المكتب التجاري المصري بأوغندا زيارة لوفد من المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعاصمة كمبالا لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة أول معرض مصري متخصص في مجال المنتجات الغذائية والمقرر عقده خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا.

وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري إن هذا المعرض يأتي في إطار خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى دول قارة أفريقيا من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والزيارات خلال الفترة الحالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية بصفة عامة ودولة أوغندا بصفة خاصة وذلك بهدف تعريف المستهلك الأفريقي بالتطور الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات التصديرية المصرية خلال المرحلة الحالية.

صندوق النقد: ارتفاع متوسط الدين العام العالمى لـ97% من إجمالى الناتج المحلى

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات الربيع، عن ارتفاع نسبة الدين العام العالمى بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أنه فى الاقتصادات المتقدمة، كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات (6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021)، كالإجراءات التي وافقت عليها الولايات المتحدة مؤخرا وتلك التي تضمنتها ميزانية 2021 في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه بين الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كان دعم المالية العامة أقل، نظرا لقيود التمويل، ولكن ارتفاع العجوزات يظل كبيرا بسبب انخفاض العائدات الضريبية، ووصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 11,7% بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و9,8% بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، و5,5% بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل.

التخطيط: إنشاء صندوق حكومى يمنح حوافز مالية للأسر لضبط الزيادة السكانية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الاتجاه لإنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.

وأوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها أن الرئيس السيسي وجه بإيجاد حافز مادي مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكانى والحفاظ على صحتها ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية.

وأكدت وزارة التخطيط أنها قامت بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.

معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يسجل 4.4% لشهر مارس

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سجل 4.4% في شهر مارس الماضى.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد قليل، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مارس الماضى.