شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 5.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.02% خاسرًا 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 10012.13 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.21 نقطة، ونزل سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.150% خاسرًا 5.611 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.882 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، مدفوعة بصعود 7 قطاعات، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحًا 25.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6059.054 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.91% رابحًا 23.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2582.87 نقطة، لتربح الأسواق الإماراتية 5.5 مليار درهم.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.02% خاسرًا 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 10012.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 13.79 نقطة ليغلق عند مستوى 23420.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 282.4 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

بورصة السعودية

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.62%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.38%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.26%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاعي الأدوية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.12%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.78%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%.

وقفز 67 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ساكو" بنسبة 4.06%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 3.80%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 3.63%، وتراجع 118 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 3.58%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 3.39%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 2.40%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 361.8 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 193.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.79% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.08%، شركة ناس بنسبة 2.17%، شركة عقارات السيف بنسبة 2.03%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعًا شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.61% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.15%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.150% خاسرًا 5.611 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.882 نقطة، وبلغ حجم التداول 11 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال عبر تنفيذ 572 صفقة لعدد 47 سهمًا.

وارتفع 14 سهمًا على رأسها سهم "مسقط للغازات" بنسبة 4.97%، ثم سهم "صحار للطاقة" بنسبة 4.44%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 3.70%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.56%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.50%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 2.20%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 981.5 ألف ريال عماني.





بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1% رابحًا 58.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5926.08 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.14% رابحًا 73.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6504.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% رابحًا 27.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4772.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.63% رابحًا 30.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4969.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 358.8 مليون سهم بقيمة 57.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.93%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.35%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاعي الصناعة والاتصالات بنسبة 0.56%، 0.46%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.07%، 0.04%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

صعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.43% رابحًا 25.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6059.054 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 878.5 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.2 مليون سهم، بقيمة 876.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2360 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.26%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.28%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 2.19%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 1.57%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.1%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 4.07%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.49%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 214.4 مليون درهم.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.91% رابحًا 23.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2582.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.3 مليون سهم محققة ما قيمته 167 مليون درهم من خلال تنفيذ 2240 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.16%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%، 0.24%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.40%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.19%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة الأملاك للتمويل بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.8 مليون ورقة بقيمة 49.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.66%.