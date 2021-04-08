شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

وستكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

كما ستكون مواعيد جلسة التداول للاوراق المالية غير المقيدة " سوق الصفقات خارج المقصورة" من الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة الساعة 1.30 ظهرا.