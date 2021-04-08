شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: "يوتيوب" ما يزال التطبيق الأكثر نموا بين الأمريكيين خلال "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز "بيو" للأبحاث بأن موقع "يوتيوب" شهد أكبر نمو لأي تطبيق تواصل اجتماعي بين المستخدمين الأمريكيين خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشف المركز البحثي - في تقرير حول دراسة استقصائية شملت ألفا و502 بالغ أمريكي واستغرقت أسبوعين- أن خدمة الفيديو المملوكة لشركة "جوجل" شهدت نموا من 73% من المستخدمين البالغين فى الولايات المتحدة لتسجل 81% فى 2021، فيما يظل موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الأعلى نشاطا بين الأمريكيين، حيث أكد69% من الأمريكيين من البالغين إنهم يزورونه.

وأشارت الدراسة إلى ازدياد شعبية موقع "يوتيوب" بشكل خاص بين الأشخاص المنتمين للفئة العمرية 18 إلى 29 عاما الذين أكد 95%منهم أنهم يستخدمون الخدمة بصورة منتظمة، وقال 71% من بين أفراد هذة الفئة العمرية إنهم يستخدمون موقع "إنستجرام" لتبادل الصور ومقاطع الفيديو، فى مقابل إستخدام 70 % منهم لموقع (فيس بوك)، وأكد 65% استخدامهم موقع "سناب شات".

وأكدت الدراسة أن استخدام موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظل مرتفعًا بين الأمريكيين بصفة عامة فى فئات عمرية مختلفة، وقال 69% من المبحوثين إنهم يزورون الشبكة الإجتماعية بصورة منتظمة، وظل هذا الرقم الرقم ثابتًا نسبيًا خلال السنوات الخمس الماضية.