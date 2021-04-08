الاقتصاد

دراسة: "يوتيوب" ما يزال التطبيق الأكثر نموا بين الأمريكيين خلال "كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: "يوتيوب" ما يزال التطبيق الأكثر نموا بين الأمريكيين خلال "" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز "بيو" للأبحاث بأن موقع "يوتيوب" شهد أكبر نمو لأي تطبيق تواصل اجتماعي بين المستخدمين الأمريكيين خلال فترة انتشار .

 

وكشف المركز البحثي - في تقرير حول دراسة استقصائية شملت ألفا و502 بالغ أمريكي واستغرقت أسبوعين- أن خدمة الفيديو المملوكة لشركة "جوجل" شهدت نموا من 73% من المستخدمين البالغين فى الولايات المتحدة لتسجل 81% فى 2021، فيما يظل موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الأعلى نشاطا بين الأمريكيين، حيث أكد69% من الأمريكيين من البالغين إنهم يزورونه.

 

وأشارت الدراسة إلى ازدياد شعبية موقع "يوتيوب" بشكل خاص بين الأشخاص المنتمين للفئة العمرية 18 إلى 29 عاما الذين أكد 95%منهم أنهم يستخدمون الخدمة بصورة منتظمة، وقال 71% من بين أفراد هذة الفئة العمرية إنهم يستخدمون موقع "إنستجرام" لتبادل الصور ومقاطع الفيديو، فى مقابل إستخدام 70 % منهم لموقع (فيس بوك)، وأكد 65% استخدامهم موقع "سناب شات".

 

وأكدت الدراسة أن استخدام موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظل مرتفعًا بين الأمريكيين بصفة عامة فى فئات عمرية مختلفة، وقال 69% من المبحوثين إنهم يزورون الشبكة الإجتماعية بصورة منتظمة، وظل هذا الرقم الرقم ثابتًا نسبيًا خلال السنوات الخمس الماضية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا