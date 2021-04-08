شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يتراجع بفعل مقاومة مهمة – تحليل – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المهم 237.75، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 237.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 250.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه