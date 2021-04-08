شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.14% بما يعادل -2.17 نقطة ليستقر على سعر 187.56 دولار، جدير بالذكر أن السهم سجل أسوأ أداء لمكون من مكونات مؤشر الداو جونز بالنسبة المئوية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 183.55، ليستهدف مستوى المقاومة 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه