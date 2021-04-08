شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يتراجع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -0.01 نقطة ليستقر على سعر 13.39 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه