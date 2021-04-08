شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 62.00، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.79% بما يعادل -1.11 نقطة ليستقر على سعر 60.83 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 62.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 67.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه