شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات الأمريكية ،بالتزامن مع تباطؤ إنتاج النفط الأمريكي ،يدعم الأسعار أيضا آمال الطلب العالمي بعدما رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لأعلى وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى مستوي 59.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.48$، وسجل أدنى مستوي عند 59.08$ ،وصعد خام برنت بحوالي 0.5% إلى مستوي 63.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.01$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.54$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 2 نيسان/أبريل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 498.38 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل،فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 19 شباط/فبراير الماضي ، لينزل إجمالي إنتاج الخام إلى 10.9 مليون برميل يوميا.

قال صندوق النقد الدولي إن الإنفاق العام الهائل الذي تم نشره لمكافحة جائحة فيروس كورونا قد يزيد النمو العالمي إلى معدل 6% هذا العام ،وهو معدل لم يتحقق منذ سبعينيات القرن الماضي ،والتوقعات السابقة للصندوق الصادرة فى كانون الثاني/يناير الماضي كانت عند معدل نمو 5.5%.

ومن شأن النمو الاقتصادي القوي أن يعزز الطلب العالمي على الوقود ،وهو ما سوف يساعد فى السحب من المخزونات العالمية ،وتحقيق المزيد من التوازن فى السوق.