شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط قرب أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،يأتي هذا التراجع فى ظل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد محضر اجتماع السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل تصريحات هامة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.22 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.41 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.48 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.13 نقطة.

موجة الهبوط التي تسيطر حاليا على العملة الأمريكية ،سببها الرئيسي شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية لمستويات قياسية جديدة.

فقد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم أكثر من 1.6% إلى معدل 1.644% ، على وشك تخطى أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.631% المسجل بالأمس ، بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس أن صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة لا يزالوا حذرين بشأن مخاطر جائحة فيروس كورونا ، حتى بعد اكتساب التعافي الاقتصادي فى البلاد زخما واضحا وسط التحفيز الهائل ،و أكدوا على الالتزام بالسياسة النقدية السهلة حتى يكون هناك تعافي أكثر أمانا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، بعد توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم أنحاء البلاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.682 مليون فى الأسبوع المنتهي 2 نيسان/أبريل من 0.719 مليون الأسبوع الأسبق .

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى حلقة نقاش حول الاقتصاد العالمي ينظمها صندوق النقد الدولي ، حيث من المتوقع أن يقدم المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.