شكرا لقرائتكم خبر إطلاق برنامج ترند ماينر لتحسين إدارة سلاسل الامداد الرقمية وضمان القدرة على التنبؤ وتعزيز جودة المنتجات الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اليوم شركة سوفتوير أي جي ( والمدرجة على مؤشر بورصة فرانكفورت MDAX برمز SOW) عن إطلاق برنامج ترند ماينر على سحابة اس اي بي والمتخصص في أنظمة التحليل الصناعية ذات الخدمة الذاتية الموجهة للمصانع الذكية، ودعم عمليات الثروة الصناعية الرابعة 4.0. ويستند البرنامج الجديد على قوة ومتانة كل من سحابةS/4HANA ، وسحابة التصنيع الرقمي اللتين تديرهما شركة اس أي بي الشهيرة، كما يعد برنامج تريند ماينر ذو طابع تقني مفتوح قادر على إحداث التكامل مابين عدد من حزم إنترنت الأشياء، بما في ذلك منصة إدارة إنترنت الأشياء الخاصة بشركة سوفتوير أي جي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرة على التنبؤ وتحسين جودة المنتجات الصناعية ( إدارة الجودة التنبؤية ) ضمن إدارة سلاسل الامداد الرقمية ككل.

وفي تعليق له على إطلاق البرنامج، صرح السيد/ ستيفان سيغ، مدير الإنتاج، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة سوفتوير أي جي قائلا: " سوف يساعد برنامج ترند ماينر الشركات الصناعية للاستفادة القصوى من بياناتها الصناعية، بما في ذلك بيانات أجهزة التحسس وأنظمة الرقابة والجودة وتطبيقات العمليات التاريخية ( Historian Applications ) للاستفادة من القيمة التي تنطوي عليها هذه البيانات ".

وأضاف " لقد بني البرنامج على أساس تقديم الخدمة الذاتية لعمليات التحليل المتقدمة، ووضعها بتصرف ومتناول يد خبراء عمليات الإنتاج لسرعة معالجة المسائل الفنية اليومية. وبفضل الشراكة مع شركة ساب، بات بإمكاننا مساعدة الشركات على تحويل بيانات الإنتاج وسلاسل الامداد لديها إلى ميزات تنافسية، وتسريع مسيرة عملها لتصبح شركات ذكية "

يذكر أن برنامج ترند ماينر أصبح متوفر على متجر سحابة شركة اس اي بي الرقمي ( SAP Store ). كما يتميز بقدرته على مساعدة خبراء العمليات الإنتاجية وغيرهم على تحليل الأداء والتنبؤ بمساره وتعزيزه باستعمال بيانات مبنية على أساس السلاسل الزمنية المنشأة بواسطة الحساسات الرقمية، وهذا بلا شك سيساعد الشركات على تحويل سلسلة الامداد الرقمية لديها إلى ميزة تنافسية من خلال التنبؤ بمدى جودة وسلامة الإنتاج، واستخدام سحابة اس اس بيS/4HANA لإيصال البيانات الهامة إلى جميع المشاركين في العملية الإنتاجية داخل الوحدة الصناعية باعتبار أن البرنامج يمثل حلا جاهزا نشأ بفضل تراكم الخبرة الصناعية الرقمية على مدى سنوات.

بدوره نوه السيد/ جان جيلغ، رئيس قسم سحابة S/4HANA لدى شركة اس اي بي قائلا " هذا بالضبط ما ستكون عليه الشركة الذكية في المستقبل. إننا نريد من عملائنا الاستفادة من توجه" الثروة الصناعية الرابعة 4.0 "، وتمكين خبراء العمليات والأصول من الاعتماد على تقنيات التشخيص المتقدمة لحل المشاكل الفنية التي تواجههم بصورة يومية باستخدام أساليب تحديد نمط المشكلة وتقنيات تعليم الآلة. ولهذا جاءت شراكتنا مع سوفتوير أي جي لتحقيق هذا الغرض، ولمساعدة مشغلي خطوط الإنتاج على أن يكونوا هم مهندسو العمليات التحليلية الصناعية في المستقبل"