شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نسخ محدودة الإصدار من «بي إم دبليو 330i-M» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قدمت شركة «أبوظبي موتورز» الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، ستة طرز بمزايا خاصة من سيارة BMW 330i، تتمتع جميعها بباقة M Performance.

وتعبر هذه السيارات عن المستوى العالي للاحترافية التي تضمنها مجموعة BMW، كما تدمج تقنيات مبتكرة ومتطورة مع المواد العصرية.

كما زودت كل مركبة بمكونات باقة M Performance، التي تشمل الموزع الأمامي M Performance المصنوع يدوياً من ألياف الكربون بنسبة 100%. كما يلفت النظر أيضاً الناشر الخلفي وأغطية المرايا الخارجية والجناح الخلفي المصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن، إضافة إلى الجناح الأمامي الأسود اللامع والمصد الخلفي، لتضفي بذلك مزيداً من الجمال والأناقة على المظهر الرياضي للسيارة.

وكانت الشركة وضعت معنى جديداً لتخصيص المزايا في السيارات من خلال تقديم هذه الطرز محدودة الإصدار بمجموعة من الألوان الفريدة، وهي الأبيض، والأسود، والرمادي، و«الأبيض- Mineral White» والأزرق، كما تأتي جميع هذه الطرز بجلد Cognac Vernasca.

إضافة إلى ذلك، فإن فتحة السقف القياسية في سيارة BMW 330i تجذب الضوء الطبيعي إلى داخلها لإحساس أعلى بالسعة والمساحة الفسيحة، فيما تستقبل الإنارة التي تمتد على الأرض الركاب أثناء دخولهم إلى السيارة بأسلوب فاخر.