«هوت باك» تتوسع بافتتاح أكبر متجر لها في الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «هوت باك» الدولية المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع حلول التغليف، والتي يقع مقرها الإقليمي في دبي، افتتاح أكبر متجر بيع بالتجزئة لها في دولة الإمارات على مساحة تبلغ 5600 قدم مربعة.

ويعد المتجر الأكبر ضمن مراكز المبيعات البالغ عددها 32 مركزاً لشركة «هوت باك»، وسيقدم مجموعة متنوعة من حلول تعبئة وتغليف الأغذية للعملاء في قطاعي البيع بالتجزئة والجملة، مع التركيز على توفير منتجات صحية مبتكرة وذات جودة عالية.

قال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوت باك الدولية: «تأتي هذه الخطوة في إطار مخططنا للتوسع في أسواق دولة الإمارات بهدف الإستفادة من النمو الهائل الذي تشهده صناعة تعبئة وتغليف المواد الغذائية والتي يتوقع أن تبلغ قيمتها 14 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في الإمارات، صعوداً من 10 مليار درهم في العام 2020».

وأوضح عبد الجبار أن الشركة تتطلع لمواصلة التوسع في الإمارات، في ظل دخول علامات تجارية جديدة متخصصة بالأغذية أسواق الدولة، مشيراً إلى أن وباء فيروس «كوفيد - 19» إلى جانب نمو قطاع التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة الطلب على منتجات التعبئة الصحية والمستدامة في الدولة.

وتابع: «نخطط لتعزيز موقعنا كوجهة متكاملة لحلول التغليف عالية الجودة عبر أكثر من 75 بلداً في المستقبل القريب، وذلك بالتماشي مع رؤيتنا بأن نصبح علامة تجارية عالمية في قطاع التعبئة والتغليف، ونحرص في «هوت باك» على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة في تصنيع منتجاتنا بهدف توفير تجربة مميزة مريحة وخالية من المشاكل للمستهلكين».

وتمتلك شركة «هوت باك الدولية» حضوراً في 25 موقعاً عبر منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إلى جانب شبكة من الفروع في بلدان خليجية وإفريقية أخرى، وتبلغ إيراداتها حوالي 950 مليون درهم. أما في الإمارات، فتنتشر مراكز مبيعاتها عبر الإمارات السبع في الدولة.