شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف نيمار مباراتين لطرده أمام ليل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ، وذلك بعد طرده في مواجهة ليل الأخيرة في الدوري الأسبوع الماضي.

وحصل نيمار على إنذارين في المباراة التي خسرها سان جرمان بهدف وحيد، الاول بعدما وضع يده على وجه بنجامان أندريه والثاني لدفعه البرتغالي تياغو دجالو.

وخسر سان جرمان فرصة الانفراد بصدارة الدوري لصالح الفريق الشمالي بفارق ثلاث نقاط بعد المرحلة الحادية والثلاثين.

واستمرت المشاجرة بين نيمار ودجالو في النفق المؤدي إلى غرف الملابس في مشاهد ظهرت على الشبكة الناقلة "كانال بلوس"، كما حصل مدافع ليل دجالو على عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة زائد مباراة ثانية مع وقف التنفيذ.

وهذا الطرد الثاني لنيمار هذا الموسم بعد الطرد الأول حلال لعبه ضد مرسيليا في الدوري.

ويغيب نيمار عن مباراتي ستراسبورغ وسانت اتيان في الدوري الفرنسي ، علماً بأن فريقه حقق نتيجة مميزة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بعودته فائزاً من أرض بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب 3-2.