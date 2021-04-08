شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" تطلق منتدى لتشبيك الشركات الناشئة مع المستثمرين وصناديق رأسمال المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، وذلك عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة "The Next Web"، إحدى شركات صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية وفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتابعة لوزارة الاتصالات.

وتأهل للمؤتمر 25 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة، تم اختيارها بعناية من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لإتاحة الفرصة لهم لطرح أفكارهم ومشروعاتهم واستعراض حلولهم المبتكرة أمام 10 من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية من خلال توجيهها الدعوة لمجموعة بارزة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان.

وأكد محفوظ أن ازدهار بيئة ريادة الأعمال ومناخ الابتكار يأتي في الوقت الملائم تمامًا تلبيتًا للحاجة العالمية الملحة لابتكار حلول مغايرة اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يساهم في استمرار كافة الأنشطة الحياتية والأعمال على سبيل المثال التعليمية والتجارية بشكل طبيعي ومرن، وبالأخص في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نمو سريع وملحوظ في مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار محفوظ في كلمته إلى أن مصر تتمتع بحقل كبير من المواهب والمهارات المحترفة، حيث يتخرج ما يزيد عن 500 ألف طالب سنويًا من الجامعات، منهم 50 ألف خريج متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم هؤلاء الخرجين من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم بشهادات معتمدة عالميًا وكذلك نعمل على تحفيزهم على الابتكار واحتضان أفكارهم ورعايتها.

جدير بالذكر أن المؤتمر هو الأول من نوعه للشركة والهيئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستهدف زيادة الوعي والتعريف بمناخ وبيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر، وجذب أنظار الخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم لمصر من خلال عقد اللقاءات المكثفة للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.