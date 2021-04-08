شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، عقب ارتفاع ارتفاع محدود بقيمة جنيهين فقط، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب اليوم إلي 1747 دولار، وهو السعر الفوري ويقبل التغير طوال جلسات التداول على الذهب.





سعر الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 652 جنيها.

عيار 21 سجل 761جنيها.

عيار 24سجل 984 جنيها.

الجنيه الذهب 6088 جنيها.

أونصة الذهب 1747 دولار.

وكانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في أمريكا، أعلنت محضر اجتماعها في 16-17 مارس، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه السياسة في المستقبل.

وصوت صناع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي على إبقاء معدلات الأقتراض قصيرة الأجل ثابتة بالقرب من الصفر، ومواصلة شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من السندات كل شهر.

ورفعت اللجنة من توقعاتها للنمو الاقتصادي والتضخم في المستقبل، وذهب متوسط التوقعات للناتج المحلي الإجمالي 2021 إلى 6.5% مقارنة بتوقعات بالغة 4.2% في ديسمبر الماضي.

أسواق المعادن الثمينة دائما ما تنظر إلي نتائج اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أنها مؤشر لحركة الفائدة وكذلك مؤشر لوضع سوق السندات، لذلك حدث ارتفاع في سعر الذهب بشكل محدود.