شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مصرف الإنماء" تُقر توزيع 596.1 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الإنماء، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 596.1 مليون ريال.

وأفاد المصرف، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الخميس، بأن حصة السهم ستبلغ 0.30 ريال للسهم، بما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 1.987 مليار سهم.

وحسب بيان المصرف، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ التوزيع في 21 أبريل الجاري.

هذا وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمين المصرف بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2021.

ويُذكر أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان وخسائر تقييم الاستثمارات.

هذا وقد ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمارات بنسبة 8%، إلا أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 2% فقط نظراً لارتفاع خسائر تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة. في المقابل حافظ المصرف على نفس مستوى مصاريف العمليات بينما سجلت مخصصات خسائر الائتمان ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام السابق.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 4.6 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 4.3 مليار ريال خلال العام 2019.