شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت السعودية تعتمد توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 306 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 153 مليون سهم، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا واعتمدت الجمعية ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بقيمة 229.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح في 19 أبريل الجاري.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 456 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 451 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.4 مليار ريال خلال العام 2019.