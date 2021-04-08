شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد بفضل آفاق الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لتسجل مستوى قياسي جديد ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، وسط انخفاض عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،وآفاق نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بأفضل وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 436.7 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.

قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لمستوى قياسي جديد ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الرعاية الصحية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، بفضل توقعات الأرباح القوية لمعظم شركات الأدوية الأوروبية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، بعد تأكيد البنك الفيدرالي الاحتياطي الالتزام بالسياسة النقدية التحفيزية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 1.6% إلى معدل 1.644% ، على وشك تخطى أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.631% المسجل بالأمس ، بعد تأكيد المركزي الأمريكي الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاحتياطي الصادر بالأمس أن صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة لا يزالوا حذرين بشأن مخاطر جائحة فيروس كورونا ، حتى بعد اكتساب التعافي الاقتصادي فى البلاد زخما واضحا وسط التحفيز الهائل ،و أكدوا على الالتزام بالسياسة النقدية السهلة حتى يكون هناك تعافي أكثر أمانا.

قال صندوق النقد الدولي إن الإنفاق العام الهائل الذي تم نشره لمكافحة جائحة فيروس كورونا قد يزيد النمو العالمي إلى معدل 6% هذا العام ،وهو معدل لم يتحقق منذ سبعينيات القرن الماضي ،والتوقعات السابقة للصندوق الصادرة فى كانون الثاني/يناير الماضي كانت عند معدل نمو 5.5%.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.4% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأقل من 0.1%.

وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5% ،ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وسجل أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 6,926.7 نقطة ،بفضل ضعف مستويات الجنيه الإسترليني ،الأمر الذي يصب فى صالح شركات التصدير.