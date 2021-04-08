شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع والأنظار على تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وذلك قبيل تصريحات هامة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,747.66$ الأعلى منذ 18 آذار/مارس الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,737.55$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,733.06$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، وبعد انتعاش مؤقت مستويات العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.13 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

فقد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم أكثر من 1.6% إلى معدل 1.644% ، على وشك تخطى أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.631% المسجل بالأمس ، بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي،والذي عقد أيام 16-17 آذار/مارس الماضي ، والصادر بالأمس الأربعاء ،أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ملتزمون بدعم الاقتصاد حتى يصبح التعافي أكثر أمانا.

بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى حلقة نقاش حول الاقتصاد العالمي ينظمها صندوق النقد الدولي ، حيث من المتوقع أن يقدم المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.36 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,028.69 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.