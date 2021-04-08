شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب ذروة أسبوعين وسط تراجع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، وسط تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،وإقبال المستثمرين مرة أخرى على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1892$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1865 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1860$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1915$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.13 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

فقد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم أكثر من 1.2% إلى معدل 1.651% ، على وشك تخطى أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.631% المسجل بالأمس ، بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس أن صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة لا يزالوا حذرين بشأن مخاطر جائحة فيروس كورونا ، حتى بعد اكتساب التعافي الاقتصادي فى البلاد زخما واضحا وسط التحفيز الهائل ،و أكدوا على الالتزام بالسياسة النقدية السهلة حتى يكون هناك تعافي أكثر أمانا.