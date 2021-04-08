بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 58.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر58 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5926 نقطة بنسبة صعود بلغت 1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر358 مليون سهم تمت عبر 13394 صفقة نقدية بقيمة 8ر57 مليون دينار (نحو 9ر184 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر27 نقطة ليبلغ مستوى 62ر4772 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر259 مليون سهم تمت عبر 8112 صفقة نقدية بقيمة 2ر22 مليون دينار (نحو 04ر71 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 08ر73 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6504 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر99 مليون سهم تمت عبر 5282 صفقة بقيمة 6ر35 مليون دينار (نحو 9ر113 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر30 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4969 نقطة بنسبة صعود بلغت 63ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر183 مليون سهم تمت عبر 5105 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 04ر55 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الديرة) و(سنام) و(اعيان ع) و(استهلاكية) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (السورية) و(أهلية ت) و(أولى تكافل) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.