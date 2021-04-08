"زين" تُقدّم "الماچلة الرمضانية" لتأمين احتياجات الأسر المُتعففة خلال الشهر الكريم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن انطلاق أولى مُبادرتها الخيرية بمُناسبة قُرب حلول شهر رمضان المُبارك، وذلك عبر تقديمها "الماچلة الرمضانية" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة ليتم توزيعها على الأسر المُتعففة داخل الكويت لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية قبل دخول الشهر الفضيل وخلال ظروف الجائحة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها قامت بتوفير "الماچلة الرمضانية" في مخازن البنك الكويتي للطعام والإغاثة في منطقة الصليبية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري وفريق زين، حيث سيستفيد من "الماچلة" التي قدّمتها زين هذا العام أكثر من 10 آلاف مُستفيد داخل الكويت قبل دخول الشهر الفضيل.

وأوضحت زين أنه سيتم توزيع "الماچلة الرمضانية" على الأسر المُتعففة والمُحتاجين عن طريق شبابيك مُخصصة لمرور السيارات، وذلك التزاماً بالاشتراطات الصحية وللحفاظ على صحة المُستفيدين من خطر العدوى التي تُصاحب التجمعات.

وبينت الشركة أن مُبادرة "الماچلة الرمضانية" تُعتبر أحد روافد حملتها الرمضانية السنوية "زين الشهور"، والتي تأتي تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لتأمين احتياجات الأسر المُتعففة داخل البلاد، وذلك بالتعاون مع مُختلف الجهات الخيرية المُعتمدة ومنها البنك الكويتي للطعام والإغاثة.

وأضافت زين أن خطتها لتغطية احتياجات الشهر الكريم تتضمن توزيع "الماچلة الرمضانية" عبر المزيد من الجهات الخيرية الرسمية الأكبر على مستوى الكويت، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم شهر رمضان المبارك، هذا بالإضافة إلى تزامنها هذا العام مع الجائحة، وتأمل زين أن يكون لهذه البادرة الأُثر البالغ في تعزيز مساهماتها والتزاماتها اتجاه مختلف فئات المجتمع خلال هذه الظروف.

وبصفتها المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.