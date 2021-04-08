شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة «ماكس» من «فلاي دبي» بعد سنتين من تعليق طيرانها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بعد 25 شهراً على تعليق العمل برحلات طائرت الماكس، انطلقت أول رحلة تابعة لشركة فلاي دبي بطائرة بوينج 737 ماكس 8 من مطار دبي الدولي لتحط الطائرة في مطار سيالكوت الدولي اليوم الخميس.

وتدشن الرحلة عودة طائرة بوينج 737 ماكس 8 رسمياً إلى الخدمة في أسطول شركة فلاي دبي.

وحصلت فلاي دبي على الضوء الأخضر من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لإعادة الماكس إلى الأسطول بعد مراجعة شاملة للطائرة وأنظمتها.

وتبدأ فلاي دبي بتشغل رحلات الماكس إلى عدة وجهات في المرحلة المقبلة، بعد ان أكملت جميع المتطلبات المنصوص عليها في قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني لضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة.