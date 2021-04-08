ميدالية برونزية لجودو الإمارات في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى

توّج لاعب منتخب جودو الإمارات فيكتور سكرتوف، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو في مدينة بيشكيك بقرغيزستان، بعد أن تخطى اللاعب الكويتي محمود الرمزي والهندي ياراف اجاي في وزن تحت 73 كجم، وقبلهما في مباريات الدور التمهيدي.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اللاعب والجهاز الفني بالإنجاز عبر اتصال هاتفي، وأشاد خلاله بمردود اللاعب في البطولة، مؤكداً أن برونزية آسيا تمثل حافزاً كبيراً للاعبين في مشوار الإعداد لبطولة العالم في بودابيست يونيو/ حزيران المقبل، ولأولمبياد طوكيو في يوليو/ تموز 2021.. منوهاً بدور المدرب المولدوفي باكال فياسيسلاف في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال الدرعي: «بطولة آسيا محطة مهمة في مشوار الإعداد لمعرفة مستوى لاعبينا قبل دورة الألعاب الآسيوية التي اقترب موعدها، ما يتطلب المزيد من التركيز والمشاركة في البطولات التي تناسب منتخبنا خلال تلك الفترة».

وكانت بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو انطلقت، الثلاثاء، في مدينة بيشكيك بقرغيزستان بمشاركة 29 دولة، وسيخوض لاعبنا ايفان أولى مبارياته مع القطري رضا نفوى، وفي حالة الفوز سيكون اللقاء مع الفائز من مباراة الياباني أرون والهندي سنج افتار، على أمل تحقيق إنجاز جديد للمنتخب في هذه البطولة.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يتصدر الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات، وسط تنافس مثير مع أوزبكستان والصين اللتين حصدت كل منهما ذهبيتين، ثم قرغيزستان واليابان برصيد ميدالية واحدة.