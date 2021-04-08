شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يدعو لقراءة القرآن وفهمه ويوجه رسالة للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الخميس، في حديث على الخط المباشر: «نحن الآن على أبواب شهر رمضان.. وقد تعودنا على تقديم النصائح»، مضيفاً: علينا أن نتجه إلى قراءة القرآن.. ويفضل أن يختم الإنسان القرآن مرة في الشهر على الأقل، مشيراً إلى أن هذه التقوى هي التي سترفع عنّا جائحة «كورونا». وأكد سموه أن «الشيخ عبدالرحمن السعدي له كتاب فيه تفسير يسير لكتاب الله.. لذلك علينا أن نفهم القرآن الكريم»، ودعا الشباب لجعل هذا الشهر شهر عبادة. وقال: «نحن الآن نعمل على توفير الوظائف.. ولكن يجب أن لا نقوم بتكديس الكوادر البشرية في غير أماكنها.. ولذلك نقوم ببناء المؤسسات والمراكز لنأخذ بأيادي الشباب ونوفر لهم الوظائف».

وأوضح أن «موضوع تخصيص خدمات غسل الكلى لكبار السن في المنازل أخذ منا دراسة كبيرة، ومن الحلول التي وضعناها أن نأخذ فريقاً إلى بيت المريض ليقوموا بالغسل هناك.. لكن هناك مخاطر لهذه الحلول.. لأن عمليات الغسل تحتاج إلى أماكن ومعدات متخصصة.. ولو حصل طارئ للمريض يجب أن يكون في مكان متخصص لعلاجه».

وقال سموه: خصّصنا مبنى تابعاً لنا قريباً للمستشفى.. وسيكون مركز غسل كلى لكبار السن.. وهو مبنى مستقل عن المستشفى.. وإذا حصل أي طارئ للمريض يكون قريباً للمستشفى، مشيراً إلى أن حالات غسل الكلى تزداد بسبب تفشي السكري بين الشباب.