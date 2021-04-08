شكرا لقرائتكم خبر عن 2112 إصابة جديدة بـ «كورونا» و2191 متعافياً و3 وفَيَات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 249014 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل التقنيات.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 2112 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 478131.

‌‎كما أعلنت وفاة 3 من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1523.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎كما أعلنت شفاء 2191 مصاباً بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 463032. (وام)